Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 22-річний водій Skoda Roomster на вулиці Романа Шухевича наїхав на 76-річну місцеву жительку. На місце аварії прибули медики. Проте, на жаль, попри реанімаційні заходи, врятувати життя жінки не вдалось.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.

