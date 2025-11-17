18:43  17 листопада
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
14:35  17 листопада
Спалах гепатиту А на Закарпатті: у туристичному селі вводять обмеження
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 18:35

На Рівненщині водій іномарки збив на смерть пенсіонерку

17 листопада 2025, 18:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась увечері 16 листопада. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Попередньо, 22-річний водій Skoda Roomster на вулиці Романа Шухевича наїхав на 76-річну місцеву жительку. На місце аварії прибули медики. Проте, на жаль, попри реанімаційні заходи, врятувати життя жінки не вдалось.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Сумщині під час об'їзду автобуса зіткнулися Renault та Honda. Троє людей отримали травми, а слідчо-оперативна група наразі встановлює всі обставини події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Рівненська область
Смертельна ДТП на Житомирщині: жінка потрапила під колеса
17 листопада 2025, 16:35
У Запоріжжі водій BMW на смерть збив чоловіка
17 листопада 2025, 14:45
На Житомирщині фургон зіткнувся з автобусом: четверо травмованих
17 листопада 2025, 13:57
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Підозрюваний у "справі Енергоатому" Басов оскаржує рішення щодо тримання під вартою та заставу 40 млн грн
17 листопада 2025, 21:05
На Херсонщині фермер виявив уламки безпілотника: вибухотехніки ліквідували небезпечні боєприпаси
17 листопада 2025, 20:41
В уряді пропонують створити посаду координатора з боротьби з антисемітизмом
17 листопада 2025, 19:33
На Дніпропетровщині чоловік убив свою 86-річну матір під час конфлікту
17 листопада 2025, 19:15
Поліцейські з'ясовують обставини смертельної ДТП на Одещині
17 листопада 2025, 19:12
Стало відомо, коли Умєров повернеться в Україну
17 листопада 2025, 18:58
Що відбувається навколо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова
17 листопада 2025, 18:58
Росіяни били по трьох районах Дніпропетровщини: двоє загиблих, троє поранених
17 листопада 2025, 18:55
Стало відомо, як відключатимуть світло 18 листопада
17 листопада 2025, 18:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »