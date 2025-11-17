На Рівненщині водій іномарки збив на смерть пенсіонерку
Аварія сталась увечері 16 листопада. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Попередньо, 22-річний водій Skoda Roomster на вулиці Романа Шухевича наїхав на 76-річну місцеву жительку. На місце аварії прибули медики. Проте, на жаль, попри реанімаційні заходи, врятувати життя жінки не вдалось.
"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Сумщині під час об'їзду автобуса зіткнулися Renault та Honda. Троє людей отримали травми, а слідчо-оперативна група наразі встановлює всі обставини події.
Смертельна ДТП на Житомирщині: жінка потрапила під колесаВсі новини »
