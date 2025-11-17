Смертельное ДТП в Житомирской области: женщина попала под колеса

Фото: Нацполиция

Авария произошла вечером 14 ноября на трассе Киев – Чоп, вблизи с. Николаевки Брониковской общины. К сожалению, потерпевшая не выжила

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 20-летний водитель Volkswagen наехал на 28-летнюю местную жительницу. Известно, что он находился на проезжей части дороги. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась на месте.

"Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщает полиция.

Напомним, ранее во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. К счастью, учащихся в салоне не было.