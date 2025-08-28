14:15  28 августа
В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 15:25

В Ровно объявили подозрение водителю, совершившему смертельное ДТП в состоянии наркотического опьянения

28 августа 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Продолжается расследование смертельной аварии, вызванной водителем под действием наркотиков, несмотря на предыдущие запреты на вождение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно сообщили о подозрении водителю, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия. Согласно данным следствия, 32-летний местный житель управлял автомобилем Audi Q7 в состоянии наркотического опьянения. Во время поворота налево он выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Kawasaki, за рулем которого находился 25-летний житель Ровно.

Место смертельной аварии в Ровно

Известно, что подозреваемый неоднократно нарушал правила дорожного движения. Ранее его привлекали к административной ответственности, в том числе по ст.130 КУоАП (управление транспортом в состоянии опьянения). Кроме того, мужчина был лишён права управления транспортными средствами.

В результате аварии мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти потерпевшего не удалось - он скончался в больнице.

В настоящее время следователь сообщил водителю внедорожника о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области в городе Боярка произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. 33-летний водитель Yamaha сначала столкнулся с велосипедистом, после чего врезался в два автомобиля, в результате чего погиб.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровно ДТП авария наркотики мотоциклист смерть погибший водитель наркотическое опьянение
На Прикарпатье нетрезвый водитель стал виновником ДТП, в котором пострадали три человека
28 августа 2025, 12:33
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
28 августа 2025, 10:26
Смертельное ДТП в Киевской области: мотоцикл влетел в два автомобиля
27 августа 2025, 20:26
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В результате ракетной атаки на Киев пострадал офис эксминистра Кубракова
28 августа 2025, 15:59
Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала изувеченную квартиру после обстрела Киева
28 августа 2025, 15:57
Взрывчатку получал дронами: в Запорожье предатель готовил теракты
28 августа 2025, 15:54
В Днепре судили предателя, подписавшего контракт с армией РФ
28 августа 2025, 15:46
В Тернополе мужчина похитил телефон после застолья и снял 90 тысяч гривен
28 августа 2025, 15:36
Днепропетровщина лидер по количеству разводов: сколько браков было расторгнуто в Украине с начала года
28 августа 2025, 15:35
Харьковщина ищет работников: ТОП-10 вакансий с высокой зарплатой
28 августа 2025, 15:09
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Краснодарского края
28 августа 2025, 14:56
Скандал на Закарпатье: Офис омбудсмена проверяет правомерность мобилизации эксполицейского
28 августа 2025, 14:37
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »