В Ровно сообщили о подозрении водителю, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия. Согласно данным следствия, 32-летний местный житель управлял автомобилем Audi Q7 в состоянии наркотического опьянения. Во время поворота налево он выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Kawasaki, за рулем которого находился 25-летний житель Ровно.

Известно, что подозреваемый неоднократно нарушал правила дорожного движения. Ранее его привлекали к административной ответственности, в том числе по ст.130 КУоАП (управление транспортом в состоянии опьянения). Кроме того, мужчина был лишён права управления транспортными средствами.

В результате аварии мотоциклиста с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти потерпевшего не удалось - он скончался в больнице.

В настоящее время следователь сообщил водителю внедорожника о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

