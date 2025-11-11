Фото: Нацполиция

Авария произошла в Бучанском районе. К сожалению, в результате ДТП погиб 21-летний мужчина

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

ДТП произошло на 57 километре автодороги Киев-Чоп. Предварительно 21-летний водитель KIA не справился с управлением. Он совершил наезд на отбойник, после чего автомобиль столкнулся с остановкой общественного транспорта и вылетел в кювет.

От полученных травм водитель скончался на месте.

"Следователи начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УКУ)", - сообщают в полиции.

Напомним, в Сумской области во время объезда автобуса столкнулись Renault и Honda. Три человека получили травмы, а следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.