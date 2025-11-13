На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Рівненщині з початку 2025 року зафіксували 3199 дорожньо-транспортних пригод. Це трохи більше, ніж за аналогічний період минулого року (3151 ДТП)

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Унаслідок 613 аварій із потерпілими цього року загинули 95 людей, ще 772 – отримали травми. Особливо тривожна статистика щодо дітей:

172 ДТП, де постраждали неповнолітні;

14 дітей загинули, 191 – травмувалася.

Серед зафіксованих аварій:

366 – за участю нетверезих водіїв;

157 – із пішоходами (28 загиблих, 156 травмованих);

190 – із мототранспортом (25 загиблих, 222 травмованих).

За даними поліції, пік аварійності припадає близько 17 години – саме тоді на дорогах трапляється найбільше інцидентів.

Найчастіше причиною трагедій стають зіткнення, наїзд на перешкоду чи пішохода, перекидання авто.

Серед основних причин ДТП – перевищення швидкості, порушення правил під час перестроювання, зміни напрямку руху та проїзду нерегульованих перехресть.

Нагадаємо, у Рівному оголосили підозру водію, який спричинив смертельну аварію у стані наркотичного сп'яніння. 32-річний водій Audi Q7 зіткнувся з мотоциклом Kawasaki. Внаслідок аварії мотоцикліста з тяжкими травмами доставили до реанімації. Лікарі кілька годин боролися за його життя, однак врятувати потерпілого не вдалося – він помер у лікарні.