На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое пострадавших

Фото: полиция

ДТП произошло днем 11 ноября на трассе Н-07 возле села Голубовка в Сумском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ДТП попали легковушка и автомобиль скорой помощи.

"Во время поворота налево в направлении села Голубовка произошло столкновение со встречным транспортным средством", – отметили в полиции.

В результате аварии травмы получили три человека: 60-летний водитель легковушки, его 61-летняя пассажирка и 53-летний водитель "скорой". Всем оказали медпомощь, один из пострадавших находится в больнице.

Транспортные средства поместили на специальную площадку.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.

Напомним, днем 11 ноября во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. Учеников в салоне не было.