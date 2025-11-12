На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое пострадавших

На Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое травмированных
ДТП произошло днем 11 ноября на трассе Н-07 возле села Голубовка в Сумском районе
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
В ДТП попали легковушка и автомобиль скорой помощи.
"Во время поворота налево в направлении села Голубовка произошло столкновение со встречным транспортным средством", – отметили в полиции.
В результате аварии травмы получили три человека: 60-летний водитель легковушки, его 61-летняя пассажирка и 53-летний водитель "скорой". Всем оказали медпомощь, один из пострадавших находится в больнице.
Транспортные средства поместили на специальную площадку.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Расследование продолжается.
Напомним, днем 11 ноября во Львовской области перевернулся школьный автобус. Пострадали 67-летний водитель и его 61-летний пассажир. Учеников в салоне не было.