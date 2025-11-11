17:59  11 ноября
Завтра в Украине будет холодно и дождливо
08:44  11 ноября
Во Львове вспышка кишечной инфекции в лицее: госпитализированы 17 человек
07:49  11 ноября
Трагическое ДТП на Ровещине: 16-летний юноша сбил мужчину и загадочно умер
11 ноября 2025, 16:45

В Ровенской области мужчина убил знакомого молотком и ножом: наносил удары по телу.

11 ноября 2025, 16:45
Фото: Нацполиция
Трагедия произошла 10 ноября в городе Дубно. Там в одной из квартир произошла потасовка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранителям сообщили об этом местные жители. Они рассказали, что из одной из квартир слышны крики о помощи. Выяснилось, что 54-летний и 66-летний знакомые устроили застолье с алкоголем. Тогда они повздорили, и пенсионер нанес по телу знакомого несколько ударов молотком и ножом.

От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте. Злоумышленника в пьяном состоянии задержали правоохранители. Его отправили в изолятор. 66-летний злоумышленник уже получил подозрение. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Напомним, в Тернопольской области многодетный отец взорвал себя гранатой после спора с супругой. В момент взрыва в доме находилась женщина и четверо несовершеннолетних детей. Они не пострадали.

убийство Ровенская область
11 ноября 2025
