Трагедия произошла 10 ноября в городе Дубно. Там в одной из квартир произошла потасовка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Правоохранителям сообщили об этом местные жители. Они рассказали, что из одной из квартир слышны крики о помощи. Выяснилось, что 54-летний и 66-летний знакомые устроили застолье с алкоголем. Тогда они повздорили, и пенсионер нанес по телу знакомого несколько ударов молотком и ножом.

От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте. Злоумышленника в пьяном состоянии задержали правоохранители. Его отправили в изолятор. 66-летний злоумышленник уже получил подозрение. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

