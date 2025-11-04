16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
13:50  04 ноября
Завтра в Украине ожидается до +17 градусов, местами пройдут небольшие дожди
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2025, 17:15

В Тернопольской области многодетный отец подорвал себя гранатой после спора с женой

04 ноября 2025, 17:15
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Два факта подрыва гранат зарегистрировали в течение суток сотрудники полиции Тернопольщины. Один из фигурантов потерял кисть, а другой получил осколочные ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Факт подрыва гранаты полицейские зарегистрировали 3 ноября в селе Ласковцы.

Как стало известно, после спора с супругой 47-летний мужчина вышел в соседнюю комнату и взорвал гранату. В момент взрыва в доме находилась женщина и четверо несовершеннолетних детей. Они не пострадали.

Мужчину доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Он к моменту несчастья также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в понедельник, 3 ноября, около 19:40 на спецлинию полиции позвонил неизвестный житель Тернопольщины и заявил, что планирует взорвать себя. Прибывшие на место происшествия правоохранители пытались успокоить мужчину, но он все же взорвал себя.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взрыв полиция Тернопольская область Граната мужчина
В Тернопольской области нетрезвый водитель BMW совершил жуткое ДТП
04 ноября 2025, 12:35
Жительницу Тернополя оштрафовали за содержание 15 собак в квартире
03 ноября 2025, 19:25
В Тернопольской области нетрезвый водитель Skoda слетел с дороги
03 ноября 2025, 13:09
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Бил по разным частям тела: во Львове мужчина жестоко избил свою тещу во время ссоры
04 ноября 2025, 17:55
Сердце уже не билось: в Харьковской области медики спасли жизнь женщины
04 ноября 2025, 17:35
В Киеве обновили графики отключений света: появились новые ограничения для некоторых абонентов
04 ноября 2025, 17:27
Зачем россиянам нужны летящие на 200 км КАБы: в ГУР дали ответ
04 ноября 2025, 17:05
В Ровенской области будут судить мужчину, который "заминировал" объект критической инфраструктуры ради шутки
04 ноября 2025, 16:51
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
04 ноября 2025, 16:25
НАТО выделит $60 млрд в помощь Украине в 2026 году: куда пойдут средства
04 ноября 2025, 16:23
На Закарпатье задержан киевлянин, пытавшийся незаконно переправить через границу жителя Ужгорода
04 ноября 2025, 16:10
Контрактники "18-25" получат отсрочку от мобилизации: что известно
04 ноября 2025, 16:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »