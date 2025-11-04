В Тернопольской области многодетный отец подорвал себя гранатой после спора с женой

иллюстративное фото: из открытых источников

Два факта подрыва гранат зарегистрировали в течение суток сотрудники полиции Тернопольщины. Один из фигурантов потерял кисть, а другой получил осколочные ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Факт подрыва гранаты полицейские зарегистрировали 3 ноября в селе Ласковцы.

Как стало известно, после спора с супругой 47-летний мужчина вышел в соседнюю комнату и взорвал гранату. В момент взрыва в доме находилась женщина и четверо несовершеннолетних детей. Они не пострадали.

Мужчину доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Он к моменту несчастья также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в понедельник, 3 ноября, около 19:40 на спецлинию полиции позвонил неизвестный житель Тернопольщины и заявил, что планирует взорвать себя. Прибывшие на место происшествия правоохранители пытались успокоить мужчину, но он все же взорвал себя.