11:27  11 листопада
На Сумщині в ДТП загинули троє людей, ще двоє постраждали
08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2025, 16:45

На Рівненщині чоловік вбив знайомого молотком та ножем: завдавав удари по тілу

11 листопада 2025, 16:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталась 10 листопада у місті Дубно. Там в одній з квартир сталась бійка

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронцям повідомили про це місцеві жителі. Вони розповіли, що з однієї з квартир чутно крики про допомогу. З'ясувалось, 54-річний та 66-річний знайомі влаштували застілля з алкоголем. Тоді вони посварились, і пенсіонер завдав по тілу знайомого кілька ударів молотком та ножем.

Від отриманих травм 54-річний чоловік помер на місці. Зловмисника у п'яному стані затримали правоохоронці. Його відправили до ізолятора. 66-річний зловмисник уже отримав підозру. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною. На момент вибуху у будинку перебувала жінка та четверо неповнолітніх дітей. Вони не постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство Рівненська область
На Хмельниччині пенсіонер до смерті побив односельця сокирою
11 листопада 2025, 09:10
9 ударів ножем: на Закарпатті чоловік вбив власного сина
08 листопада 2025, 09:00
На Рівненщині 31-річний чоловік наніс тяжкі травми батьку: суд обрав запобіжний захід
07 листопада 2025, 15:07
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Дніпропетровщині жінка жорстоко розправилась з 69-річною пенсіонеркою
11 листопада 2025, 17:05
СБУ та Нацполіція повідомили про підозру раднику Міністра соціальної політики
11 листопада 2025, 16:52
Зеленський відвідав Херсон: що сказав президент
11 листопада 2025, 16:52
У Дніпрі засудили коригувальника: передавав координати нафтобази
11 листопада 2025, 16:25
Фонд Стерненка отримав 44 млн грн від угод зі слідством
11 листопада 2025, 16:21
У місті на Донеччині зупинили газопостачання через російські обстріли
11 листопада 2025, 16:08
Генштаб: Уражено потужності НПЗ "Орскнєфтєоргсінтез" у Росії
11 листопада 2025, 15:56
В Україні різко подорожчали популярні продукти
11 листопада 2025, 15:39
На Рівненщині чоловік жорстоко побив односельця: звинуватив у крадіжці та завдав удар ножем
11 листопада 2025, 15:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »