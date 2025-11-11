Фото: Нацполіція

Трагедія сталась 10 листопада у місті Дубно. Там в одній з квартир сталась бійка

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронцям повідомили про це місцеві жителі. Вони розповіли, що з однієї з квартир чутно крики про допомогу. З'ясувалось, 54-річний та 66-річний знайомі влаштували застілля з алкоголем. Тоді вони посварились, і пенсіонер завдав по тілу знайомого кілька ударів молотком та ножем.

Від отриманих травм 54-річний чоловік помер на місці. Зловмисника у п'яному стані затримали правоохоронці. Його відправили до ізолятора. 66-річний зловмисник уже отримав підозру. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

