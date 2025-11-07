Фото: пресс-служба полиции

Житель села Переброды Сарненского района будет оставаться под стражей на время следствия из-за нанесения ножевого ранения своему отцу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

31-летний мужчина был задержан следователями в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Инцидент стал основанием для возбуждения уголовного производства. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, чтобы установить мотивы и детали конфликта между отцом и сыном.

6 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Все следственные и судебные действия производятся в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, на Сарненщине произошло резонансное двойное убийство, а подозреваемого 43-летнего мужчину взяли под стражу. В настоящее время он находится под охраной в больнице после попытки нанести себе телесные повреждения, а следствие продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.