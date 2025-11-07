14:10  07 ноября
В Киеве школьник выпрыгнул из окна третьего этажа после ссоры с девушкой
13:21  07 ноября
Выходные в Украине ожидаются туманными, облачными, но не холодными
10:55  07 ноября
В Днепре на улицах умирают собаки: что происходит
UA | RU
UA | RU
07 ноября 2025, 15:07

В Ровенской области 31-летний мужчина нанес тяжелые травмы отцу: суд избрал меру пресечения

07 ноября 2025, 15:07
Читайте також українською мовою
Фото: пресс-служба полиции
Читайте також
українською мовою

Житель села Переброды Сарненского района будет оставаться под стражей на время следствия из-за нанесения ножевого ранения своему отцу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

31-летний мужчина был задержан следователями в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Инцидент стал основанием для возбуждения уголовного производства. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия, чтобы установить мотивы и детали конфликта между отцом и сыном.

6 ноября суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Все следственные и судебные действия производятся в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, на Сарненщине произошло резонансное двойное убийство, а подозреваемого 43-летнего мужчину взяли под стражу. В настоящее время он находится под охраной в больнице после попытки нанести себе телесные повреждения, а следствие продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область ножевое ранение подозрение телесные повреждения суд мера пресечения
В Кировоградской области мужчине сообщено о подозрении за антисемитские посты в соцсетях
07 ноября 2025, 14:51
В Одесской области командир заставил 4 бойцов ремонтировать собственную квартиру – дело передано в суд
07 ноября 2025, 13:03
В Ровенской области погиб младенец после ДТП: двое водителей предстанут перед судом
07 ноября 2025, 12:21
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
На оккупированном Запорожье учитель стал профессором и продвигает "русский мир" среди студентов
07 ноября 2025, 16:35
В Тернопольской области молодая пара подожгла военное авто: что угрожает злоумышленникам
07 ноября 2025, 16:28
В Одесской области заключенный выманивал деньги прямо из тюрьмы: среди его жертв был пенсионер
07 ноября 2025, 15:35
Днепровский мошенник обманул девушек почти на 200 тыс. грн на онлайн-кредитах
07 ноября 2025, 15:15
ГБР расследует почти 3 тысячи дел по преступлениям против национальной безопасности Украины
07 ноября 2025, 15:12
Зима близко: как Запорожье готовится к отопительному сезону и блекаутам.
07 ноября 2025, 15:10
В Кировоградской области мужчине сообщено о подозрении за антисемитские посты в соцсетях
07 ноября 2025, 14:51
О коммуникационном скандале по поводу визита Джоли в Херсон
07 ноября 2025, 14:51
Нашел телефон и не терял времени: на Буковине мужчина перевел себе деньги с чужого счета
07 ноября 2025, 14:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »