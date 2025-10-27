Фото: Нацполиция

Авария произошла 25 октября, около 18:20 на улице Центральной в селе Высово Сарненской ТГ. К сожалению, в результате ДТП погиб 11-летний мальчик

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Известно, что столкнулись мотоцикл Loncin под управлением 17-летнего парня и скутера Yamaha, за рулем которого находился 11-летний парень. В результате ДТП 11-летний водитель получил тяжелые травмы. К сожалению, во время реанимационных мероприятий он умер в карете скорой.

17-летний водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка были госпитализированы.

"Следователь начал досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), в рамках которого устанавливает все обстоятельства, в том числе и находились ли участники дорожного движения в мотошлемах", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее произошло ДТП в Прикарпатье. Водитель Hyundai Tucson не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с ограждением. В результате аварии 14-летний пассажир погиб на месте. 21-летний пассажир скончался в больнице.