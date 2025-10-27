16:59  27 октября
Завтра в Украине будет дождь, кое-где выпадет снег
16:45  27 октября
В Харькове застолье друзей закончилось убийством: полиция начала расследование
15:25  27 октября
В Киеве стартовал 54-й международный кинофестиваль "Молодость"
27 октября 2025, 15:15

В Ровенской области в ДТП погиб 11-летний водитель: что произошло

27 октября 2025, 15:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Авария произошла 25 октября, около 18:20 на улице Центральной в селе Высово Сарненской ТГ. К сожалению, в результате ДТП погиб 11-летний мальчик

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Известно, что столкнулись мотоцикл Loncin под управлением 17-летнего парня и скутера Yamaha, за рулем которого находился 11-летний парень. В результате ДТП 11-летний водитель получил тяжелые травмы. К сожалению, во время реанимационных мероприятий он умер в карете скорой.

17-летний водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка были госпитализированы.

"Следователь начал досудебное расследование по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), в рамках которого устанавливает все обстоятельства, в том числе и находились ли участники дорожного движения в мотошлемах", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее произошло ДТП в Прикарпатье. Водитель Hyundai Tucson не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с ограждением. В результате аварии 14-летний пассажир погиб на месте. 21-летний пассажир скончался в больнице.

27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
07 августа 2025
