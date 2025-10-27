Фото: Нацполиция

Авария произошла на автодороге Барышевка-Березань. В результате аварии погиб один из водителей

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно в состоянии алкогольного опьянения 65-летний водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Chery. В результате ДТП 71-летнего водителя Chery госпитализировали с травмами.

К сожалению, потерпевший скончался во время транспортировки в больницу. Водитель Opel задержан. Правоохранители начали досудебное расследование.

