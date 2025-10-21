11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
21 октября 2025, 19:20

Смертельное ДТП в Прикарпатье: среди погибших 14-летний мальчик

21 октября 2025, 19:20
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 21 октября около 14:00 в селе Красная Надворнянского района. Правоохранители устанавливают все обстоятельства

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно 23-летний водитель Hyundai Tucson не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с ограждением. В результате аварии 14-летний пассажир погиб на месте. 21-летний пассажир скончался в больнице. Другие пострадавшие были госпитализированы с разными травмами.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Детали впоследствии", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний парень, которого сбил 67-летний водитель легковушки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ивано-Франковская область
Смертельное ДТП во Львовской области: нетрезвый водитель сбил пенсионера
21 октября 2025, 10:16
Смертельное ДТП в Полтавской области: погибли три человека
20 октября 2025, 20:15
На Львовщине задержали водителя, который вызвал смертельное ДТП и скрылся
20 октября 2025, 18:46
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
На ж/д ветке Псков – Санкт-Петербург произошел взрыв, пострадал грузовой поезд
21 октября 2025, 19:54
Искал "легкие деньги": "бездомного" из Николаевщины судили за работу на россиян
21 октября 2025, 19:45
В Никопольском районе 66-летняя женщина ранена во время обстрелов РФ
21 октября 2025, 19:25
В Сумах российский дрон ударил по проезжей части: девять человек ранены
21 октября 2025, 19:03
В Ровенской области в ДТП разбился насмерть мотоциклист
21 октября 2025, 18:45
В Украине продукты могут подорожать на 20-30%: эксперты объяснили причину
21 октября 2025, 18:42
В Киевской области разоблачили мошенников, которые продавали "магические" товары от имени экстрасенсов
21 октября 2025, 18:16
Житель Полтавы "заминировал" Верховную Раду: что решил суд
21 октября 2025, 18:15
Смертельное ДТП в Житомирской области: автомобиль вылетел в кювет
21 октября 2025, 17:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »