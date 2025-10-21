Фото: Нацполиция

Авария произошла 21 октября около 14:00 в селе Красная Надворнянского района. Правоохранители устанавливают все обстоятельства

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно 23-летний водитель Hyundai Tucson не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с ограждением. В результате аварии 14-летний пассажир погиб на месте. 21-летний пассажир скончался в больнице. Другие пострадавшие были госпитализированы с разными травмами.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Детали впоследствии", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний парень, которого сбил 67-летний водитель легковушки.