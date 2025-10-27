16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
16:45  27 жовтня
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 15:15

На Рівненщині в ДТП загинув 11-річний водій: що сталось

27 жовтня 2025, 15:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 25 жовтня, близько 18:20 на вулиці Центральній у селі Висове Сарненської ТГ. На жаль, внаслідок ДТП загинув 11-річний хлопчик

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Відомо, що зіткнулись мотоцикл Loncin, яким керував 17-річний хлопець, та скутер Yamaha, за кермом якого був 11-річний хлопець. Внаслідок ДТП 11-річний водій отримав тяжкі травми. На жаль, під час надання реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої.

17-річний водій мотоцикла та його 16-річна пасажирка були госпіталізовані.

"Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), в рамках якого встановлює усі обставини, зокрема й чи перебували учасники дорожнього руху в мотошоломах", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше сталась ДТП на Прикарпатті. Водій Hyundai Tucson не впорався з керуванням. В результаті автомобіль зіткнувся з огорожею. Внаслідок аварії 14-річний пасажир загинув на місці. 21-річний пасажир помер в лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Рівненська область
На Черкащині авто збило 70-річного велосипедиста – чоловік загинув на місці
27 жовтня 2025, 12:35
Смертельна ДТП на Київщині: п'яний водій виїхав на "зустрічку" та влетів у інше авто
27 жовтня 2025, 11:55
В поліції розповіли подробиці ДТП на Львівщині: загинув 15-річний пасажир
27 жовтня 2025, 10:28
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Ще три пункти пропуску на Львівщині підключено до європейської системи EES
27 жовтня 2025, 17:35
Смертельна ДТП на Херсонщині: мотоцикл злетів у кювет і перекинувся
27 жовтня 2025, 17:20
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
27 жовтня 2025, 16:59
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
27 жовтня 2025, 16:45
На Львівщині жінка вкрала скиньку для пожертв: люди збирали кошти на допомогу ЗСУ
27 жовтня 2025, 16:20
Як "місто-Герой" Оріхів на Запоріжжі готується до четвертої фронтової зими
27 жовтня 2025, 16:01
У Закарпатській області на кордоні з Румунією обмежили рух на понад 30 днів
27 жовтня 2025, 15:55
На Львівщині 37-річний чоловік жорстоко побив дружину: потерпіла госпіталізована
27 жовтня 2025, 15:50
Роздягнув і зґвалтував під час тренувань: у Києві відправили під варту тренера, який скористався довірою дитини з вадами мовлення
27 жовтня 2025, 15:45
У Чехії рекордна кількість українських біженців – майже 400 тисяч
27 жовтня 2025, 15:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »