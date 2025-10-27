Фото: Нацполіція

Аварія сталась 25 жовтня, близько 18:20 на вулиці Центральній у селі Висове Сарненської ТГ. На жаль, внаслідок ДТП загинув 11-річний хлопчик

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Відомо, що зіткнулись мотоцикл Loncin, яким керував 17-річний хлопець, та скутер Yamaha, за кермом якого був 11-річний хлопець. Внаслідок ДТП 11-річний водій отримав тяжкі травми. На жаль, під час надання реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої.

17-річний водій мотоцикла та його 16-річна пасажирка були госпіталізовані.

"Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), в рамках якого встановлює усі обставини, зокрема й чи перебували учасники дорожнього руху в мотошоломах", - повідомили в поліції.

