Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель BMW-X5, 26-летний парень, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

От полученных травм на месте погиб 15-летний пассажир. Водитель кроссовера и еще трое его пассажиров в возрасте 19, 24 и 25 лет получили травмы и были госпитализированы в реанимацию.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате ДТП с BMW на Львовщине. Информации о погибшем подростке не было.