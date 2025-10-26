На Ровенщине тяжелобольная женщина осталась без ухода из-за мобилизации сына

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ровенской области тяжелобольная женщина осталась наедине со своей болезнью после того, как ее сына, который должен был ухаживать за матерью, забрали в армию

Об этом сообщает телеканал ITV media group, передает RegioNews.

Отмечается, что у женщины онкозаболевание и вторая группа инвалидности. Из-за перенесенной операции ей тяжело ходить и вставать с постели.

"Забрали моего сына ТЦК. Он имел возможность поехать за лекарствами, помочь мне, но не думал, что его могут забрать", – рассказывает Валентина.

Женщина обращалась за помощью к адвокатам, чтобы доказать, что ее сын является опекуном, однако предыдущие попытки оказались неуспешными. За услуги адвокатов было уплачено более 40 тысяч гривен, однако результата достичь не удалось.

В Великомежирицкой общине объясняют, что сын Валентины не продлил бронь от мобилизации вовремя, а сама женщина не зарегистрирована по месту жительства сына, что усложняет процесс оформления увольнения.

По словам пресс-секретаря Ровенского областного ТЦК и СП Татьяны Камеристовой, сейчас увольнение Александра Макарчука зависит от командира воинской части, где он проходит службу, и от собранных им необходимых документов.

Валентина отмечает, что без сына она не имеет возможности заготовить дрова, приобрести лекарства и обеспечить базовые потребности.

Напомним, в селе Сасов Львовской области, пожилой мужчина, прикованный к кровати, остался сам в своем доме без надлежащего ухода. Его единственный сын, ранее заботившийся о нем, был мобилизован после обращения в ТЦК для продолжения отсрочки.

Благодаря совместным действиям прокуроров, командования воинской части и местных властей вопрос освобождения мужа из военной службы по семейным обстоятельствам удалось решить в кратчайшие сроки.

Суд оштрафовал исполняющего обязанности начальника Золочевского районного ТЦК Богдана Ослабу на 34 тысячи гривен из-за незаконного призыва на военную службу.

