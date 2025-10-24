В полиции отреагировали на смерть мужчины в киевском ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

Столичные правоохранители начали уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему медицинскую помощь.

"Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Для установления причины смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

