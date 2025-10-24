08:29  24 октября
Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и FPV-дронами
08:05  24 октября
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
24 октября 2025, 11:52

В полиции отреагировали на смерть мужчины в киевском ТЦК

24 октября 2025, 11:52
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Столичные правоохранители начали уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему медицинскую помощь.

"Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Для установления причины смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве после мобилизации скончался мужчина. У него была травмирована голова.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев ТЦК смерть мужчина мобилизация
В Киеве агент ФСБ планировал поджечь Институт национальной памяти
24 октября 2025, 11:12
В Киеве во время атаки РФ повреждена квартира заместителя начальника Полтавской ОВА
23 октября 2025, 16:59
В Киеве прощаются с лидером группы Green Grey
23 октября 2025, 09:52
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Харьковской области мужчина фотографировал для россиян блокпосты и заводы: как его наказали
24 октября 2025, 12:35
В Киеве агент ФСБ планировал поджечь Институт национальной памяти
24 октября 2025, 11:12
На Днепропетровщине загорелся жилой дом: нашли обгоревшее тело мужчины
24 октября 2025, 11:00
Фронт трещит по швам
24 октября 2025, 10:50
В Киеве парню "пробили" голову во время "бусификации", он скончался в больнице
24 октября 2025, 10:42
У винницкой больницы нашли мертвых собак: правоохранители начали расследование
24 октября 2025, 10:00
В Винницкой области простились с пограничником Вадимом Ужещем, погибшим на Днепропетровщине
24 октября 2025, 09:49
Названа средняя зарплата госслужащих в Украине
24 октября 2025, 09:23
С начала 2025 года в Украине в ДТП погибли более 2,2 тыс. человек
24 октября 2025, 08:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Все блоги »