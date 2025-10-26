10:07  26 жовтня
26 жовтня 2025, 11:28

На Рівненщині важкохвора жінка залишилася без догляду через мобілізацію сина

26 жовтня 2025, 11:28
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Рівненщині важкохвора жінка залишилася наодинці зі своєю хворобою після того, як її сина, який мав доглядати за матір'ю, забрали до війська

Про це повідомляє телеканал "ITV media group", передає RegioNews.

Зазначається, що жінка має онкозахворювання та другу групу інвалідності. Через перенесену операцію їй важко ходити та вставати з ліжка.

"Забрали мого сина ТЦК. Він мав змогу поїхати за ліками, допомогти мені, але не думав, що його можуть забрати", – розповідає пані Валентина.

Жінка зверталася за допомогою до адвокатів, щоби довести, що її син є опікуном, проте попередні спроби виявилися неуспішними. За послуги адвокатів було сплачено понад 40 тисяч гривень, однак результату досягти не вдалося.

У Великомежиріцькій громаді пояснюють, що син пані Валентини не продовжив бронь від мобілізації вчасно, а сама жінка не зареєстрована за місцем проживання сина, що ускладнює процес оформлення звільнення.

За словами речниці Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяни Камерістової, зараз звільнення Олександра Макарчука залежить від командира військової частини, де він проходить службу, та від зібраних ним необхідних документів.

Пані Валентина зазначає, що без сина вона не має змоги заготовити дрова, придбати ліки та забезпечити базові потреби.


Нагадаємо, у селі Сасів Львівської області, літній чоловік, прикований до ліжка, залишився сам у своєму будинку без належного догляду. Його єдиний син, який раніше опікувався ним, був мобілізований після звернення до ТЦК для продовження відстрочки.

Завдяки спільним діям прокурорів, командування військової частини та місцевої влади питання звільнення чоловіка з військової служби за сімейними обставинами вдалося вирішити у найкоротші строки.

Суд оштрафував виконувача обов'язків начальника Золочівського районного ТЦК Богдана Ослабу на 34 тисячі гривень через незаконний призов на військову службу.

Читайте також:

