22 октября 2025, 10:46

34 тыс. грн штрафа: начальника ТЦК на Львовщине наказали за призыв опекуна тяжело больного отца

22 октября 2025, 10:46
Иллюстративное фото: из открытых источников
Золочевский районный суд Львовской области оштрафовал исполняющего обязанности начальника Золочевского районного ТЦК Богдана Ослабу на 34 тысячи гривен из-за незаконного призыва на военную службу

Об этом пишет hromadske со ссылкой на решение суда от 16 октября, передает RegioNews.

Речь идет о 44-летнем Владимире Малицком, единственном нопекуне своего 82-летнего отца с инвалидностью I группы, которого мобилизовали военные этого военкомата в селе Сасов на Львовщине.

Суд признал должностное лица виновным по ч. 2 статьи 172-14 Кодекса Украины об административных правонарушениях – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях особого периода.

За это его оштрафовали на 34 тысяч гривен.

Напомним, в селе Сасов, расположенном в Золочевском районе Львовской области, пожилой мужчина, прикованный к кровати, остался сам в своем доме без надлежащего ухода. Его единственный сын, ранее заботившийся о нем, был мобилизован после обращения в ТЦК для продолжения отсрочки.

Благодаря совместным действиям прокуроров, командования воинской части и местных властей вопрос освобождения мужчины из военной службы по семейным обстоятельствам удалось решить в кратчайшие сроки.

Также прокуратура инициировала служебное расследование в отношении должностных лиц Золочевского районного ТЦК и СП.

