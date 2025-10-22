09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
00:50  22 октября
Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
22 октября 2025, 11:20

Обвиняли в работе на врага: в Ровенской области аферисты шантажом выманили из женщины более полумиллиона гривен

22 октября 2025, 11:20
Фото: Нацполиция
75-летняя жительница Ровно стала жертвой аферистов. Они заставили ее отдать им более полумиллиона гривен

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

По словам женщины, ей позвонили по телефону неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они обвиняли ее якобы в "коллаборационной деятельности" из-за покупки лекарств российского производства. Также они требовали писать объяснения: женщина делала это и послала текст в мессенджере.

Под предлогом проверки аферисты вызвали потерпевшей такси и заставили поехать в криптообменник, где она перевела 110 тысяч гривен и 12 800 долларов на указанный ими криптокошелек.

После перечисления денег злоумышленники убедили женщину, что проверка продолжается и говорить никому об этом нельзя. Она не сразу поняла, что произошло. Лишь когда ее дочь заметила, что исчезли все сбережения, они поняли, что это были мошенники.

В общей сложности они похитили у женщины более 630 тысяч гривен.

Напомним, ранее предупреждали о масштабной фишинговой атаке. Мошенники рассылают фейковые сообщения якобы от Новой почты со ссылкой. На самом деле с помощью таких ссылок аферисты воруют личные данные.

