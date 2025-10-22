09:30  22 жовтня
22 жовтня 2025, 11:20

Звинувачували в роботі на ворога: на Рівненщині аферисти шантажем виманили з жінки понад півмільйона гривень

22 жовтня 2025, 11:20
Фото: Нацполіція
75-річна жителька Рівного стала жертвою аферистів. Вони змусили її віддати їм понад пів мільйона гривень

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

За словами жінки, їй зателефонували невідомі, які представились співробітниками правоохоронних органів. Вони звинувачували її нібито у "колабораційній діяльності" через покупку ліків російського виробництва. Також вони вимагали писати пояснення: жінка робила це, і надіслала текст у месенджері.

Під приводом перевірки, аферисти викликали потерпілій таксі та змусили поїхати до криптообмінника, де вона перевела 110 тисяч гривень та 12 800 доларів на вказаний ними криптогаманець.

Після переказу грошей зловмисники переконали жінку, що перевірка триває і говорити нікому про це не можна. Вона не одразу зрозуміла, що сталось. Лише коли її донька помітила, що зникли всі заощадження, вони зрозуміли, що це були шахраї.

Загалом вони викрали у жінки понад 630 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше попереджали про масштабну фішингову атаку. Шахраї розсилають фейкові повідомлення нібито від Нової пошти з посиланням. Насправді за допомогою таких посилань аферисти крадуть особисті дані.

