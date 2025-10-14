01:30  15 октября
14 октября 2025, 21:45

В Киевской области аферисты украли деньги в интернет-магазине

14 октября 2025, 21:45
Фото: Нацполиция
В Киевской области разоблачили аферистов, завладевших деньгами интернет-магазина. Они сделали это с помощью сломанных банковских карт.

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Злоумышленники организовали мошенническую схему. Они использовали сломанные иностранные банковские карты. Без ведома владельцев они производили оплату товаров и подарочных сертификатов на маркетплейсе известного интернет-магазина косметики и парфюмерии.

Затем приобретенные товары и сертификаты аферисты продавали через онлайн-платформу, получая незаконную прибыль. Следователи процессуального руководства Бучанской окружной прокуратуры открыли уголовное производство.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили хакера из Винницкой области, который похищал данные пользователей из США и Канады. 31-летний мужчина создал вредоносное программное обеспечение для угона персональных данных из операционной системы Android.

