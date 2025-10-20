Фото: Нацполиция

В Ровенской области будут судить 18-летнего мотоциклиста. Ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла 5 августа в селе Долгое Поле на центральной улице. 18-летний водитель мотоцикла МТ10-36 проявил невнимательность, не справился с управлением. В результате мотоцикл опрокинулся. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка. Ее госпитализировали с множественными переломами таза.

Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законодательством порядке, водитель никогда не получал водительские права и с несовершеннолетней были без мотошлемов. Кроме того, водитель был пьян.

Теперь парню сообщили о подозрении. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

