15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
14:59  20 октября
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
12:11  20 октября
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 17:05

В Ровенской области будут судить пьяного водителя по ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя

20 октября 2025, 17:05
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области будут судить 18-летнего мотоциклиста. Ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла 5 августа в селе Долгое Поле на центральной улице. 18-летний водитель мотоцикла МТ10-36 проявил невнимательность, не справился с управлением. В результате мотоцикл опрокинулся. В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка. Ее госпитализировали с множественными переломами таза.

Мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законодательством порядке, водитель никогда не получал водительские права и с несовершеннолетней были без мотошлемов. Кроме того, водитель был пьян.

Теперь парню сообщили о подозрении. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных. Один из пострадавших скончался на месте ДТП, второй – в "скорой" дороге в больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ровенская область
Смертельное ДТП в Житомирской области: Lexus влетел в грузовик
20 октября 2025, 13:39
Масштабное ДТП под Житомиром: столкнулись пять машин
20 октября 2025, 13:07
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
20 октября 2025, 08:24
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Житомирской области пограничники задержали двух мужчин, которые пытались бежать в Беларусь
20 октября 2025, 17:45
На Закарпатье задержан мужчина, который за 12,5 тыс. долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы
20 октября 2025, 17:38
В Днепре женщина "торговала" пропиской для уклонистов
20 октября 2025, 17:35
Полицейских, избивших мужчину возле ТЦК в Киеве, отправили под круглосуточный домашний арест
20 октября 2025, 17:24
Участник группы Green Grey ушел из жизни
20 октября 2025, 16:30
Народную депутатку и ее мужа подозревают в недостоверном декларировании на 8 млн грн
20 октября 2025, 16:07
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
20 октября 2025, 15:59
В Киеве женщина убила собаку подруги
20 октября 2025, 15:45
Офицер ВСУ, который должен возглавить Штурмовые войска, снимал видео под российские песни
20 октября 2025, 15:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »