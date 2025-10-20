Фото: Нацполіція

У Рівненській області будуть судити 18-річного мотоцикліста. Йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 5 серпня в селі Довге Поле на вулиці центральній. 18-річний водій мотоцикла МТ10-36 проявив неуважність, не впорався з керуванням. В результаті мотоцикл перекинувся. Внаслідок ДТП постраждала 16-річна пасажирка. Її госпіталізували з множинними переломами тазу.

Мотоцикл не був зареєстрований в установленому законодавством порядку, керманич ніколи не отримував посвідчення водія та з неповнолітньою були без мотошоломів. Крім того, водій був п'яний.

Тепер хлопцю повідомили про підозру. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одеській області водій вантажівки збив двох військових. Один із потерпілих помер на місці ДТП, другий – у "швидкій" дорогою до лікарні.