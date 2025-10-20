11:28  20 октября
В центре Полтавы водитель избил курьера доставки
10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
20 октября 2025, 13:07

Масштабное ДТП под Житомиром: столкнулись пять машин

20 октября 2025, 13:07
Фото: Национальная полиция
Полиция проводит расследование аварии, в которой вблизи Житомира столкнулись пять автомобилей

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечалось, что ДТП произошло на трассе Киев-Чоп возле села Солнечное 19 октября.

По данным полиции, сначала столкнулись грузовик Daf, которым управлял 47-летний житель Хмельницкой области, и Mitsubishi под управлением 47-летнего житомирянина. После этого грузовик выехал на встречную полосу и врезался в минивэн Renault.

В результате цепной аварии также столкнулись двигавшиеся в том же направлении автомобили Audi и Volkswagen.

Травмы получил водитель Renault – 30-летний житель Звягельщины, его госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство.

Напомним, недавно на трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус. Авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем. В результате происшествия пострадали восемь человек.

ДТП ПДД полиция Житомир авто Житомирская область трасса
