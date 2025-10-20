В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла

Фото: Национальная полиция

В городе Беляевка Одесского района произошла смертельная авария: 44-летний водитель автомобиля Skoda в состоянии алкогольного опьянения сбил 67-летнюю женщину-пешеходку, после чего врезался в ограждение – машина опрокинулась

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла утром 19 октября.

"Предварительно установлено, что водитель, не справившись с управлением, наехал на идущую по обочине женщину и въехал в придорожное ограждение. Пострадала, к сожалению, погибла. Проверка показала, что водитель был пьян", – сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Слюта.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.

За это преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Полицейские задержали водителя. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

