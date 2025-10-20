10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
15:37  19 октября
Облачно, дождь и мокрый снег: какая будет погода 20 октября
UA | RU
UA | RU
20 октября 2025, 08:24

В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла

20 октября 2025, 08:24
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В городе Беляевка Одесского района произошла смертельная авария: 44-летний водитель автомобиля Skoda в состоянии алкогольного опьянения сбил 67-летнюю женщину-пешеходку, после чего врезался в ограждение – машина опрокинулась

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла утром 19 октября.

"Предварительно установлено, что водитель, не справившись с управлением, наехал на идущую по обочине женщину и въехал в придорожное ограждение. Пострадала, к сожалению, погибла. Проверка показала, что водитель был пьян", – сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Слюта.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.

За это преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Полицейские задержали водителя. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Черкасской области полиция выясняет обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека. Авария произошла 18 октября около 11:50 на трассе Р-10 "Канев-Кременчуг", вблизи села Яблонов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область ДТП ПДД женщина водитель алкогольное опьянение авто
Смертельное ДТП во Львовской области: погибли два человека
17 октября 2025, 19:50
На трассе Киев-Одесса перевернулся микроавтобус: 8 пострадавших, среди них есть тяжело раненые
17 октября 2025, 18:44
В Киеве легковое авто отбросило на тротуар – пострадали пять человек, среди них двое детей
17 октября 2025, 18:29
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
20 октября 2025, 10:55
"Томагавки" и мирные переговоры
20 октября 2025, 10:48
В Киевской области судили диверсанта за поджоги на железной дороге
20 октября 2025, 10:35
Елена Шуляк: Государство запустило современную цифровую систему поддержки украинцев
20 октября 2025, 10:17
Bloomberg: МВФ настаивает на девальвации гривны в Украине
20 октября 2025, 10:09
В Киеве возле ТЦК правоохранители избили мужчину: им сообщено о подозрении
20 октября 2025, 09:40
РФ атаковала Украину баллистикой и 60 дронами: как отработала ПВО
20 октября 2025, 09:26
Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены дома и магазины
20 октября 2025, 09:10
Tomahawk для Украины: решение США еще не принято
20 октября 2025, 08:57
В Днепре девушка прыгнула с Амурского моста
20 октября 2025, 08:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »