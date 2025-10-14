Фото: Нацполиция

Авария произошла 13 октября на перекрестке автодорог вблизи села Панталия. К сожалению, один из водителей погиб на месте

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

23-летний водитель DAF поворачивал налево и не предпочел в движении. Поэтому он допустил столкновение с ВАЗ, за рулем которого находился 46-летний житель Закарпатской области.

В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали медики. К сожалению, спасти его не удалось: через несколько часов мужчина скончался.

Водитель грузовика не травмировался. Проверка также показала, что он был трезв.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего следователь следственного управления открыл уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины", - сообщили в полиции.

