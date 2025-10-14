01:30  15 октября
14 октября 2025, 20:35

В Ровенской области погиб водитель в ДТП

14 октября 2025, 20:35
Фото: Нацполиция
Авария произошла 13 октября на перекрестке автодорог вблизи села Панталия. К сожалению, один из водителей погиб на месте

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

23-летний водитель DAF поворачивал налево и не предпочел в движении. Поэтому он допустил столкновение с ВАЗ, за рулем которого находился 46-летний житель Закарпатской области.

В результате ДТП водителя легковушки госпитализировали медики. К сожалению, спасти его не удалось: через несколько часов мужчина скончался.

Водитель грузовика не травмировался. Проверка также показала, что он был трезв.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего следователь следственного управления открыл уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб пассажир, а двое водителей получили травмы и госпитализированы. Полиция расследует произошедшее и устанавливает все обстоятельства аварии на дороге между Сокалем и Тартаковым.

