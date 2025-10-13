Фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители выясняют причины аварии, в которой погиб пассажир микроавтобуса, а двое водителей получили травмы

Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Во Львовской области полицейские выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 13 октября вблизи города Сокаль. Авария произошла около 13:40 на автодороге между Сокалем и деревней Тартаки.

Согласно предварительным данным следствия, на трассе столкнулись микроавтобус BMW под управлением 37-летнего жителя Львовщины и легковой автомобиль Ford Galaxy под управлением 43-летнего жителя Сокаля. В результате столкновения пассажир BMW – 74-летний мужчина из одного из сел Шептицкого района – погиб на месте происшествия. Оба водителя получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортом. Полиция продолжает расследование.

