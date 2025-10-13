20:59  13 октября
Силы обороны отразили наступление россиян в Донецкой области
13 октября
Священник из Днепра сравнил гражданский брак с проституцией
13 октября
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
13 октября 2025, 18:27

Смертельная авария во Львовской области: погиб пассажир, двое водителей в больнице

13 октября 2025, 18:27
Фото: Национальная полиция Украины
Правоохранители выясняют причины аварии, в которой погиб пассажир микроавтобуса, а двое водителей получили травмы

Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области, передает RegioNews.

Во Львовской области полицейские выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло днем 13 октября вблизи города Сокаль. Авария произошла около 13:40 на автодороге между Сокалем и деревней Тартаки.

Согласно предварительным данным следствия, на трассе столкнулись микроавтобус BMW под управлением 37-летнего жителя Львовщины и легковой автомобиль Ford Galaxy под управлением 43-летнего жителя Сокаля. В результате столкновения пассажир BMW – 74-летний мужчина из одного из сел Шептицкого района – погиб на месте происшествия. Оба водителя получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с возможным лишением права управлять транспортом. Полиция продолжает расследование.

Ранее сообщалось, в Одесской области 40-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнала авто, чтобы "совершить поездку к морю". Злоумышленнице теперь может грозить до 5 лет заключения.

