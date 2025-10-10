Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские расследуют обстоятельства аварии, в которой травмировались ребенок и пожилая женщина

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Вышгородском районе Киевщины произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека, среди них – малолетний ребенок. Инцидент произошел вечером 9 октября около 18:15 в селе Новые Петровцы.

ДТП произошло в Новых Петровцах

Согласно информации полиции, 70-летний водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и допустил столкновение с легковым авто марки ВАЗ, за рулем которой находился 69-летний мужчина. Последний остановился на перекрестке, чтобы выполнить маневр поворота налево.

В результате удара травмы получили 3-х летний мальчик, находившийся в салоне ВАЗ, и 84-летняя пассажирка Chevrolet. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Состояние ребенка и пожилой женщины уточняется.

Полицейские оформили административные материалы на водителя Chevrolet по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях – нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

