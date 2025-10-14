21:10  14 жовтня
14 жовтня 2025, 20:35

На Рівненщині загинув водій в ДТП

14 жовтня 2025, 20:35
Читайте также
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 13 жовтня на перехресті автодоріг поблизу села Панталія. На жаль, один з водіїв загинув на місці

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

23-річний водій DAF повертав ліворуч і не надав переваги в русі. Через це він допустив зіткнення з ВАЗ, за кермом якого був 46-річний житель Закарпатської області.

Внаслідок ДТП водія легковика госпіталізували медики. На жаль, врятувати його не вдалось: через кілька годин чоловік помер.

Водій вантажівки не травмувався. Перевірка також показала, що він був тверезий.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого слідчий слідчого управління відкрив кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині сталася смертельна ДТП, в якій загинув пасажир, а двоє водіїв отримали травми та госпіталізовані. Поліція розслідує подію і встановлює всі обставини аварії на дорозі між Сокалем та Тартаковим.

ДТП аварія Рівненська область
