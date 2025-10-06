В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали

Фото: Национальная полиция

В воскресенье, 5 октября, около 16:10 в полицию поступило сообщение о выстрелах возле торгового центра в переулке Павла Корнелюка в Виннице

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что между 31-летним местным жителем и 21-летним потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого старший мужчина выстрелил из пистолета, предварительно пневматического, в лицо новолуния.

Правонарушителя задержали в процессуальном порядке, оружие изъято.

По факту хулиганства возбуждено уголовное производство. Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Житомире задержан мужчина, который стрелял в людей во время конфликта. Инцидент произошел во время конфликта во дворе частного дома, где потерпевший "гостил" у товарища: они употребляли спиртное. Фигурант был задержан. Ему сообщили о подозрении.