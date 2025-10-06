У Рівному дівчина випала з 7-го поверху, а в квартирі знайшли мертвого чоловіка

Фото: Радіо Трек

У суботу, 4 жовтня, у Рівному сталася трагедія. З вікна сьомого поверху 14-поверхівки на вулиці Червонія випала дівчина

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Наразі невідомо, чи це був нещасний випадок, чи вона вистрибнула свідомо. Постраждала вижила, її госпіталізували.

У квартирі, з якої випала дівчина, виявили тіло чоловіка.

Очевидці повідомляють, що на місці події затримали двох громадян.

Поки що поліція не надає жодних коментарів.

