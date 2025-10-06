У Рівному дівчина випала з 7-го поверху, а в квартирі знайшли мертвого чоловіка
У суботу, 4 жовтня, у Рівному сталася трагедія. З вікна сьомого поверху 14-поверхівки на вулиці Червонія випала дівчина
Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.
Наразі невідомо, чи це був нещасний випадок, чи вона вистрибнула свідомо. Постраждала вижила, її госпіталізували.
У квартирі, з якої випала дівчина, виявили тіло чоловіка.
Очевидці повідомляють, що на місці події затримали двох громадян.
Поки що поліція не надає жодних коментарів.
Нагадаємо, нещодавно у Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку. Від отриманих травм загинула на місці.Слідчі розпочали кримінальне провадження з позначкою "самогубство".
