В Ровно 16-летняя девушка прыгнула из окна общежития: начато расследование

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 24 сентября около 19:15 в полицию поступило сообщение о теле несовершеннолетней, найденном возле одного из общежитий города.

По предварительным данным, девушка прыгнула с одного из этажей здания и от полученных травм скончалась на месте.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) с отметкой "самоубийство".

Полицейские устанавливают все происшествия трагедии.

Напомним, на Днепропетровщине 17-летняя девушка прыгнула из окна многоэтажки. По предварительной информации, причиной такого поступка стал личный конфликт – девушка пыталась покончить с собой после ссоры с парнем.