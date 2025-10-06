Фото: полиция

Трагедия произошла в селе Процев Бориспольского района в ночь на 5 октября

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время пожара в частном доме погибли три человека: 37-летний мужчина и его двое детей 7 и 8 лет.

Причины возгорания устанавливают эксперты.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Полиция призывает жителей области соблюдать правила пожарной безопасности во избежание трагедий.

Напомним, сообщение о возгорании в селе Процев поступило в ГСЧС в 02:42. Спасатели ликвидировали пожар в 05.53.