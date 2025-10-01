Фото: иллюстративное

В городе Острог 39-летнего мужчину, который поджег дом своей бывшей сожительницы, направили на принудительное лечение. Суд будет определять срок его пребывания в специализированном медицинском учреждении

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Как установили эксперты, на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии, которое не позволяло ему осознавать свои действия и предвидеть их последствия. Медики подтвердили, что у него обнаружено психическое заболевание, которое лишало его возможности контролировать поведение.

С учетом выводов экспертизы, следователь по согласованию с прокуратурой обратился в суд с ходатайством о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера. Суд поддержал это решение и постановил госпитализировать мужчину в специализированную больницу.

До этого момента он находился в следственном изоляторе. После решения суда подозреваемого перевели в медицинское учреждение, где он будет проходить лечение под наблюдением врачей. Решение о продолжительности госпитализации будет принимать суд в зависимости от заключения медиков о состоянии пациента.

Ранее сообщалось, в Харькове пропала известная балетмейстер Мария Холодная, которая перестала выходить на связь с родными. Впоследствии следователи выяснили, что к ее жестокому убийству причастен мужчина погибшей, который пытался скрыть преступление, сжег тело.