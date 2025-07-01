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01 июля 2025, 15:09

Хотел "насолить": на Ровенщине мужчина поджег дом бывшей любимой

01 июля 2025, 15:09
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фото: Национальная полиция
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В Остроге мужчина поджег дом своей бывшей, полиция задержала злоумышленника. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 28 июня на улице 900-летия Острога.

Полицейские выяснили, что между 50-летней местной жительницей и ее 39-летним бывшим сожителем долгое время продолжался конфликт. Во время телефонного разговора мужчина узнал, что женщина находится в областном центре. Воспользовавшись ее отсутствием, он взял бензин и газовую горелку, проник на территорию хозяйства потерпевшей и поджег дом.

Соседи вызвали пожарных, ликвидировавших возгорание, но огонь уничтожил имущество и жилье почти полностью.

Полиция оперативно нашла 39-летнего поджигателя на одной из улиц города и задержала его во время осмотра у него изъяли орудие преступления и одежду, покрытую сажей. Муж пояснил, что таким образом хотел "насолить" бывшей сожительнице.

По факту умышленного повреждения имущества следователи сообщили подозрение.

30 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 196 820 гривен.

Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в городе Надворная Ивано-Франковской области на территории одного из жилых массивов мужчина намеренно поджег авто.

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