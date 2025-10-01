Фото: ілюстративне

У місті Острог 39-річного чоловіка, який підпалив будинок своєї колишньої співмешканки, направили на примусове лікування. Суд визначатиме термін його перебування у спеціалізованому медичному закладі

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Як встановили експерти, на момент вчинення злочину чоловік перебував у стані, який не дозволяв йому усвідомлювати власні дії та передбачати їх наслідки. Медики підтвердили, що у нього виявлено психічне захворювання, яке позбавляло його можливості контролювати поведінку.

З урахуванням висновків експертизи, слідчий за погодженням із прокуратурою звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру. Суд підтримав це рішення та постановив госпіталізувати чоловіка до спеціалізованої лікарні.

До цього часу він перебував у слідчому ізоляторі. Після ухвали суду підозрюваного перевели до медичного закладу, де він проходитиме лікування під наглядом лікарів. Рішення про тривалість госпіталізації ухвалюватиме суд залежно від висновків медиків щодо стану пацієнта.

