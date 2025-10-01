16:37  01 жовтня
01 жовтня 2025, 18:59

Замість тюрми – лікарня: на Рівненщині підпалювача житла відправили до спецзакладу

01 жовтня 2025, 18:59
Фото: ілюстративне
У місті Острог 39-річного чоловіка, який підпалив будинок своєї колишньої співмешканки, направили на примусове лікування. Суд визначатиме термін його перебування у спеціалізованому медичному закладі

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Як встановили експерти, на момент вчинення злочину чоловік перебував у стані, який не дозволяв йому усвідомлювати власні дії та передбачати їх наслідки. Медики підтвердили, що у нього виявлено психічне захворювання, яке позбавляло його можливості контролювати поведінку.

З урахуванням висновків експертизи, слідчий за погодженням із прокуратурою звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного примусових заходів медичного характеру. Суд підтримав це рішення та постановив госпіталізувати чоловіка до спеціалізованої лікарні.

До цього часу він перебував у слідчому ізоляторі. Після ухвали суду підозрюваного перевели до медичного закладу, де він проходитиме лікування під наглядом лікарів. Рішення про тривалість госпіталізації ухвалюватиме суд залежно від висновків медиків щодо стану пацієнта.

Раніше повідомлялося, у Харкові зникла відома балетмейстерка Марія Холодна, яка перестала виходити на зв'язок із рідними. Згодом слідчі з’ясували, що до її жорстокого вбивства причетний чоловік загиблої, який намагався приховати злочин, спаливши тіло.

