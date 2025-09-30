Фото: ОГП

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Преступление произошло 17 февраля 2024 года в Харькове. В полицию обратилась женщина, заявившая об исчезновении своей дочери – Марии Холодной. Она перестала отвечать на телефонные звонки, а сообщения в мессенджерах писала необычно и подозрительно.

В ходе расследования правоохранители установили, что балетмейстер и ее муж собирались развестись, поэтому решили пожить отдельно. За несколько дней до обращения матери в полицию мужчина приехал к жене с чемоданом, якобы забрать личные вещи. Он ревновал и подозревал женщину в измене, следил за ее перепиской в мессенджерах. Во время ссоры мужчина напал на жену и нанес ей смертельные ножевые ранения.

После убийства он расчленил тело: кисти рук и голову сложил в пакет, туловище положил в чемодан. Затем он убрал в квартире, вымыл помещение и отправился в лесопосадку, где закопал пакет с частями тела. Потом поехал в дачный кооператив, где в заброшенном погребе оставил туловище. Чтобы уничтожить остатки, он облил их топливом, забросал автомобильными шинами и поджег. Закрыв крышку погреба, он пытался скрыть огонь, чтобы пожар не перекинулся на дом. Из-за этого пламя быстро погасло, и тело не сгорело полностью.

Чтобы создать впечатление, что жена еще жива, мужчина возил ее телефон по городу и отвечал на сообщения от ее имени.

Правоохранители задержали злоумышленника. На время следствия он находился под стражей.

Суд назначил мужчине максимальное наказание по ч. 1 ст. 115 УКУ – 15 лет лишения свободы. Вину в убийстве супруги он признал.

