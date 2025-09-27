Фото: Нацполиция

Авария произошла 26 сентября в селе Карачун. К сожалению, в результате ДТП погиб 20-летний мотоциклист

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

На грунтовой дороге в лесном массиве столкнулись авто "Урал", которым управлял 51-летний мужчина, и мотоцикл, за рулем которого находился 20-летний местный житель. От полученных травм мотоциклист погиб на месте.

Известно, что мотоциклист был без шлема. Также говорится, что он никогда не получал права. По словам водителя грузовика, мотоцикл внезапно выехал из-за округленного участка дороги.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - сообщили в полиции.

