00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2025, 14:35

Смертельное ДТП в Ровенской области: мотоциклист погиб на городе

27 сентября 2025, 14:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 26 сентября в селе Карачун. К сожалению, в результате ДТП погиб 20-летний мотоциклист

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

На грунтовой дороге в лесном массиве столкнулись авто "Урал", которым управлял 51-летний мужчина, и мотоцикл, за рулем которого находился 20-летний местный житель. От полученных травм мотоциклист погиб на месте.

Известно, что мотоциклист был без шлема. Также говорится, что он никогда не получал права. По словам водителя грузовика, мотоцикл внезапно выехал из-за округленного участка дороги.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киевской области произошла авария со смертельным исходом. Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. Что известно о состоянии пострадавшей и обстоятельствах, которые могут изменить ход расследования.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ровенская область
На Полтавщине Mitsubishi врезался в бетонный блок и перевернулся: есть погибший и пострадавшие
26 сентября 2025, 14:27
В Запорожье в результате ДТП загорелась легковушка
26 сентября 2025, 13:19
В ДТП в Тернопольской области погиб 58-летний мужчина
25 сентября 2025, 13:29
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Пытался попасть в Румынию: в Закарпатье задержали "туриста" в горах
27 сентября 2025, 15:45
В Одесской области военных ТЦК забрызгали газом на улице и разбили им авто: что решил суд
27 сентября 2025, 13:40
В Харькове спасатели спасли кота из пожара
27 сентября 2025, 13:20
В сети показали видео расстрела в Кривом Роге президента федерации самбо Понырка
27 сентября 2025, 12:40
Адаптация первоклассников к онлайн-образованию: вызовы и решения
27 сентября 2025, 12:31
В Полтавской области несовершеннолетний пострадал в ДТП
27 сентября 2025, 12:10
Удар по Винницкой области: россияне атаковали критическую инфраструктуру
27 сентября 2025, 10:20
Удар по Запорожью: разрушен магазин, люди остались без света
27 сентября 2025, 09:20
Цены на высоком уровне: что происходит с рынком подсолнечника в Украине
27 сентября 2025, 03:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »