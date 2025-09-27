Фото: Нацполиция

Суд привлек к ответственности несовершеннолетнего на Волыни. Парень дважды сообщал правоохранителям о якобы стрельбе в Ковеле

Об этом сообщают "Новости Волыни", передает RegioNews.

Первый инцидент произошел 11 июля. Тогда подросток был у стадиона "Верес". Он позвонил по телефону на линию "102" и сообщил, что неизвестный стреляет в людей. Он тогда сказал правоохранителям, что кто-то из пневматического оружия ранил парня.

Когда полицейские прибыли на место инцидента, стало ясно, что подросток все придумал. Тогда на него составили протокол об административном правонарушении по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Заведомо ложный вызов специальных служб".

Однако уже через несколько дней он снова это сделал. Когда парень был у парка "Мемориал Славы", он позвонил по телефону на линию 102 и сказал, что неизвестный ездит на велосипеде и стреляет из пневматического пистолета в людей.

На судебное заседание он не явился, однако в протоколах об административных правонарушениях указал, что вину признает. Суд применил к нему меру воздействия в виде предупреждения.

Напомним, ранее разоблачили жителя Днепра, подозреваемого в распространении фейковых электронных писем с угрозами. Известно, что он посылал ложные сообщения о минировании учебных заведений в Чехии, Словакии, Латвии.