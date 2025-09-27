00:50  26 сентября
В Украине подорожали яйца: какие теперь цены
08:50  26 сентября
В Сумской области мужчина подорвался на мине, собирая грибы
08:32  26 сентября
В Киеве директор автошколы продавала фиктивные свидетельства об обучении
UA | RU
UA | RU
27 сентября 2025, 21:35

На Волыни подросток дважды вызвал полицию из-за фейковой стрельбы

27 сентября 2025, 21:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Суд привлек к ответственности несовершеннолетнего на Волыни. Парень дважды сообщал правоохранителям о якобы стрельбе в Ковеле

Об этом сообщают "Новости Волыни", передает RegioNews.

Первый инцидент произошел 11 июля. Тогда подросток был у стадиона "Верес". Он позвонил по телефону на линию "102" и сообщил, что неизвестный стреляет в людей. Он тогда сказал правоохранителям, что кто-то из пневматического оружия ранил парня.

Когда полицейские прибыли на место инцидента, стало ясно, что подросток все придумал. Тогда на него составили протокол об административном правонарушении по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Заведомо ложный вызов специальных служб".

Однако уже через несколько дней он снова это сделал. Когда парень был у парка "Мемориал Славы", он позвонил по телефону на линию 102 и сказал, что неизвестный ездит на велосипеде и стреляет из пневматического пистолета в людей.

На судебное заседание он не явился, однако в протоколах об административных правонарушениях указал, что вину признает. Суд применил к нему меру воздействия в виде предупреждения.

Напомним, ранее разоблачили жителя Днепра, подозреваемого в распространении фейковых электронных писем с угрозами. Известно, что он посылал ложные сообщения о минировании учебных заведений в Чехии, Словакии, Латвии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция подростки
На Киевщине конфликт в заведении закончился стрельбой
26 сентября 2025, 07:54
В Житомирской области мужчина стрелял в родственников жены
25 сентября 2025, 20:20
Все новости »
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Известный актер Саша Лирник перенес инсульт
27 сентября 2025, 21:55
Украина может производить перехватчики дронов, но необходимо финансирование: Зеленский сделал заявление
27 сентября 2025, 21:15
Певица Кристина Соловий рассказала, увидят ли ее на Евровидении
27 сентября 2025, 20:30
"Я не чиновник. Не министр": Евгений Клопотенко ответил на хейт из-за школьного питания
27 сентября 2025, 20:15
В Киеве спасали мужчину, упавшего в приямок под напряжением
27 сентября 2025, 19:45
Разбиты дома, сгоревшие авто: россияне атаковали Днепропетровщину
27 сентября 2025, 18:55
В Запорожье возобновили электроэнергию после обстрела
27 сентября 2025, 18:35
Смертельное ДТП в Полтавской области: водителя избрали меру пресечения
27 сентября 2025, 17:45
Через 3 тысячи гривен: в Харькове мужчина напал на пенсионера и избил его
27 сентября 2025, 16:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »