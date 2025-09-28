Во Львове столкнулись два автомобиля: травмированы водитель и пассажирка

Фото: Национальная полиция

Во Львове 27 сентября около 20:30 на перекрестке улиц Городоцкой и Патона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Audi E-Tron и Opel Corsa

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, Audi управлял 18-летним жителем Львовского района, а за рулем Opel находился 28-летний львовянин.

В результате столкновения водитель Opel и его 29-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство. Виновнику ДТП светит ограничение свободы до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

