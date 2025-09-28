ДТП на Рівненщині: троє постраждалих, серед них підліток

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 27 вересня близько 10:35 на трасі "Київ-Ковель-Ягодин" поблизу села Карпилівка.

За попередніми даними слідства, водій автомобіля Renault Kangoo, 37-річний житель Сарн, під час повороту ліворуч не надав перевагу в русі та зіткнувся з Volkswagen Caddy, яким керував 24-річний житель села Вири.

У результаті зіткнення травми отримали троє осіб, яких госпіталізували. Водій Renault отримав політравму. Його 38-річна дружина – перелом ребер, ключиці, політравму, розсічення голови та осаднення. 16-річна пасажирка Volkswagen отримала тупу травму живота.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, на Рівненщині внаслідок ДТП загинув 20-річний мотоцикліст. На ґрунтовій дорозі у лісовому масиві зіткнулись авто "Урал", яким керував 51-річний чоловік, та мотоцикл.