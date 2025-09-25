У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування

07:54  25 вересня
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Рівному правоохоронці з'ясовують обставини загибелі 16-річної дівчини

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 24 вересня близько 19:15 до поліції надійшло повідомлення про тіло неповнолітньої, знайдене біля одного з гуртожитків міста.

За попередніми даними, дівчина стрибнула з одного з поверхів будівлі та від отриманих травм загинула на місці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою "самогубство".

Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 17-річна дівчина стрибнула з вікна багатоповерхівки. За попередньою інформацією, причиною такого вчинку став особистий конфлікт – дівчина намагалася покінчити з собою після сварки з хлопцем.

