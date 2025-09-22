20:24  22 сентября
Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали в ВСУ
18:30  22 сентября
В Запорожье охранник детского сада работал на россиян
18:29  22 сентября
На Прикарпатье мужчина убил знакомого топором
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2025, 21:49

Во Львове избили 18-летнюю девушку: полиция установила нападающих

22 сентября 2025, 21:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове полиция идентифицировала лиц, причастных к нападению на 18-летнюю девушку, произошедшего 21 сентября на улице Линкольна

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Указывается, что информацию обнаружили во время мониторинга соцсетей. На видеозаписи видно, как две девушки наносят удары потерпевшей, а третье лицо фиксирует события на камеру.

Правоохранители установили личность потерпевшей – 18-летней львовянки, а также двух нападающих в возрасте 17 лет, которые также проживают во Львове и учатся в разных заведениях города.

По факту инцидента начато уголовное производство.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства и другие участники конфликта. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Днепропетровской области 20-летний парень чуть не забил прохожего до смерти. Молодой человек нанес потерпевшему более пятидесяти ударов руками и ногами по всему телу. За это ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львов полиция конфликт побои Избиение девушка девушки
На Львовщине задержали мужчину, который взорвал гранату в Зимней Воде
22 сентября 2025, 12:37
В центре Львова троллейбус насмерть сбил мужчину
20 сентября 2025, 16:22
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
Актриса Наталья Денисенко открывает собственное дело: первые подробности
22 сентября 2025, 22:15
Конфликт на дороге перерос в драку: на Ровенщине мужчина ранил знакомого ножом
22 сентября 2025, 21:22
Россияне атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие среди местных жителей
22 сентября 2025, 20:55
Как выглядит самый большой рынок в Днепре после пожара
22 сентября 2025, 20:35
Журналиста Дениса Бигуса мобилизовали в ВСУ
22 сентября 2025, 20:24
ГИА в начальной школе: в Минобразования рассказали, что нужно знать родителям
22 сентября 2025, 19:55
Россияне вручили им повестки: с оккупированных территорий спасли двух 18-летних парней
22 сентября 2025, 19:26
Театр "Березиль" готовится открыть новое безопасное пространство для спектаклей в Харькове
22 сентября 2025, 19:12
ДТП в Киевской области: столкнулись иномарки, есть пострадавшие
22 сентября 2025, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »