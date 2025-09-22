Иллюстративное фото: из открытых источников

Во Львове полиция идентифицировала лиц, причастных к нападению на 18-летнюю девушку, произошедшего 21 сентября на улице Линкольна

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Указывается, что информацию обнаружили во время мониторинга соцсетей. На видеозаписи видно, как две девушки наносят удары потерпевшей, а третье лицо фиксирует события на камеру.

Правоохранители установили личность потерпевшей – 18-летней львовянки, а также двух нападающих в возрасте 17 лет, которые также проживают во Львове и учатся в разных заведениях города.

По факту инцидента начато уголовное производство.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства и другие участники конфликта. Досудебное расследование продолжается.

