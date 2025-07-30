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30 июля 2025, 13:58

В Днепропетровской области 17-летняя девушка выпрыгнула из окна многоэтажки

30 июля 2025, 13:58
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фото: иллюстративное
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В Павлограде девушка выпрыгнула с пятого этажа жилого дома

Об этом сообщает Днепропетровский областной центр экстренной медицины, передает RegioNews.

Инцидент произошел поздно вечером 27 июля около 23:00. Согласно предварительной информации, причиной такого поступка стал личный конфликт – девушка пыталась покончить с собой после ссоры с парнем.

На место оперативно прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Медики сразу приступили к оказанию помощи: провели обезболивание, УЗИ-обследование, иммобилизовали конечности и ввели противошоковую терапию. После стабилизации состояния пострадавшую госпитализировали в Павлоградскую больницу с диагнозом "тяжёлая политравма".

Позже, в связи с тяжестью полученных повреждений, девушку перевезли в областную больницу имени Мечникова в Днепре. В настоящее время она находится на искусственной вентиляции легких.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и проводят проверку. Состояние девушки врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, в Кривом Роге мужчина из-за ревности взорвал гранатой жену и совершил самоубийство. Из-за ревности мужчина во время конфликта бросил гранату Ф-1 в комнате, что повлекло тяжелые ранения его 45-летней жене.

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