Конфликт на дороге перерос в драку: на Ровенщине мужчина ранил знакомого ножом

Фото: Национальная полиция

В Сарненском районе на Ровенщине задержали мужчину, который нанес ножевое ранение своему знакомому

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 21 сентября около 18:00 на грунтовой дороге вблизи села Стрельск между 26-летним водителем мотоцикла и 36-летним односельцем, который ехал по этой же дороге на автомобиле, возник словесный конфликт.

Во время спора между водителем мотоцикла и 29-летним пассажиром легковушки произошла потасовка, в ходе которой старший участник нанес удар ножом младшему в грудь.

Пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки госпитализировали в больницу.

Злоумышленник задержан. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения начато досудебное расследование.

Правоохранители выясняют причины конфликта и решают вопрос об извещении подозрения и избрании меры пресечения.

