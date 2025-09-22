20:24  22 вересня
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
18:30  22 вересня
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
18:29  22 вересня
На Прикарпатті чоловік вбив знайомого сокирою
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2025, 21:22

Конфлікт на дорозі переріс у бійку: на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем

22 вересня 2025, 21:22
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Сарненському районі на Рівненщині затримали чоловіка, який завдав ножового поранення своєму знайомому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 21 вересня близько 18:00 на ґрунтовій дорозі поблизу села Стрільськ між 26-річним водієм мотоцикла та 36-річним односельцем, який їхав цією ж дорогою на автомобілі, виник словесний конфлікт.

Під час суперечки між керманичем мотоцикла та 29-річним пасажиром легковика сталася бійка, у ході якої старший учасник наніс удар ножем молодшому в груди.

Потерпілого з проникаючим пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримано. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці з'ясовують причини конфлікту та вирішують питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Рівненщині поліція затримала 34-річного чоловіка, який може бути причетним до вбивства свого 22-річного знайомого. За даними правоохоронців, підозрюваний вистрілив у потерпілого з мисливської рушниці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція конфлікт бійка Рівненська область чоловік ніж ножове поранення
На Кіровоградщині чоловік відкрив стрілянину по поліцейських: двоє поранених
22 вересня 2025, 08:24
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
19 вересня 2025, 10:22
У Запоріжжі під час конфлікту чоловік убив товариша та сховав тіло біля сміттєвих баків
18 вересня 2025, 16:27
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
У Львові побили 18-річну дівчину: поліція встановила нападниць
22 вересня 2025, 21:49
Росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі серед місцевих жителів
22 вересня 2025, 20:55
Як виглядає найбільший ринок у Дніпрі після пожежі
22 вересня 2025, 20:35
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до ЗСУ
22 вересня 2025, 20:24
ДПА у початковій школі: в Міносвіти розповіли, що потрібно знати батькам
22 вересня 2025, 19:55
Росіяни вручили їм повістки: з окупованих територій врятували двох 18-річних хлопців
22 вересня 2025, 19:26
Театр "Березіль" готується відкрити новий безпечний простір для вистав у Харкові
22 вересня 2025, 19:12
ДТП на Київщині: зіткнулись іномарки, є постраждалі
22 вересня 2025, 18:55
У Запоріжжі охоронець дитячого садка працював на росіян
22 вересня 2025, 18:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »