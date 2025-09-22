Конфлікт на дорозі переріс у бійку: на Рівненщині чоловік поранив знайомого ножем

Фото: Національна поліція

У Сарненському районі на Рівненщині затримали чоловіка, який завдав ножового поранення своєму знайомому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 21 вересня близько 18:00 на ґрунтовій дорозі поблизу села Стрільськ між 26-річним водієм мотоцикла та 36-річним односельцем, який їхав цією ж дорогою на автомобілі, виник словесний конфлікт.

Під час суперечки між керманичем мотоцикла та 29-річним пасажиром легковика сталася бійка, у ході якої старший учасник наніс удар ножем молодшому в груди.

Потерпілого з проникаючим пораненням грудної клітки госпіталізували до лікарні.

Зловмисника затримано. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці з'ясовують причини конфлікту та вирішують питання про повідомлення підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Рівненщині поліція затримала 34-річного чоловіка, який може бути причетним до вбивства свого 22-річного знайомого. За даними правоохоронців, підозрюваний вистрілив у потерпілого з мисливської рушниці.