Фото: полиция

В субботу, 20 сентября, во время проверки документов житель Новоукраинского района достал оружие и несколько раз выстрелил в сторону полицейских, после чего скрылся

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews

Два правоохранителя получили ранения: одного из них с тяжелым ранением живота прооперировали, второй с ранением руки находится в стабильном состоянии.

Для поиска стрелка в области объявили спецоперацию. На месте работали уголовный розыск, следователи, патрульные, кинологи и аналитики. Они опросили свидетелей, обследовали населенный пункт и разыскали фигуранта. Им оказался 45-летний местный житель.

Мужчину задержали на одной из улиц села. У него дома изъяли пневматическую винтовку и патроны к ней, принадлежности для снаряжения патронов, несколько десятков гильз с разной маркировкой, капсюли к патронам, 98 патронов калибра 5.56х45, емкость с порохом, 35 сим-карт различных операторов и другие вещественные доказательства.

Против задержанного возбуждено уголовное производство по статье о посягательствах на жизнь правоохранителей. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное.

Напомним, вечером 19 сентября на Полтавщине мужчина бросил страйкбольную гранату в аптеку. К счастью, никто не пострадал.