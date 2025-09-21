Фото: Нацполиция

Авария произошла 20 сентября около 20 часов на трассе "Киев-Чоп" в селе Антополь. 60-летний потерпевший погиб на месте

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

55-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado наехал на 60-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель сам вызвал "скорую", однако, к сожалению, медики, несмотря на реанимационные меры, констатировали смерть мужчины в карете скорой. Водитель был трезв, его автомобиль забрали.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь проводит досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

