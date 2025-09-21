13:50  20 сентября
В Полтавской области мужчина бросил гранату в аптеку
12:19  20 сентября
На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
11:54  20 сентября
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2025, 15:25

В Ровенской области водитель насмерть сбил пешехода

21 сентября 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Авария произошла 20 сентября около 20 часов на трассе "Киев-Чоп" в селе Антополь. 60-летний потерпевший погиб на месте

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

55-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado наехал на 60-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель сам вызвал "скорую", однако, к сожалению, медики, несмотря на реанимационные меры, констатировали смерть мужчины в карете скорой. Водитель был трезв, его автомобиль забрали.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователь проводит досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Львовщине внедорожник съехал с дороги и опрокинулся. Водитель погиб на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Львовская область
В Винницкой области подростки попали в ДТП на мотоцикле: их госпитализировали
20 сентября 2025, 15:21
Смертельное ДТП в Житомире: под колесами авто погиб работник прокуратуры
19 сентября 2025, 12:53
Двойное ДТП в столице: водитель врезался в дерево, а затем его сбил другой автомобиль
19 сентября 2025, 07:27
Все новости »
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В Днепре судили жительницу из Донбасса, которая "сливала" координаты ВСУ
21 сентября 2025, 14:45
Россияне атаковали Сумы беспилотником: произошел масштабный пожар
21 сентября 2025, 13:45
Смертельное ДТП во Львовской области: мотоциклист погиб на месте
21 сентября 2025, 12:50
На Волыни судили россиянина, изнасиловавшего 12-летнюю девочку
21 сентября 2025, 12:00
Требовал секс и деньги: в Днепре осудили полицейского, предлагавшего женщине "решить проблему" с бывшим
21 сентября 2025, 11:30
Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель погиб на месте
21 сентября 2025, 10:50
В Черниговской области россияне атаковали спасателей
21 сентября 2025, 10:30
В Харькове судили женщину, которая "сливала" россиянам данные об ВСУ
21 сентября 2025, 09:45
Вместо гуманитарки – шубы, одежда и медицинское оборудование: на Львовщине остановили грузовик с товарами на 6 млн грн
20 сентября 2025, 19:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
Все блоги »