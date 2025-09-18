Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 45-летний житель Закарпатской области, управляя Mitsubishi Pajero, не справился с управлением и выехал за пределы дороги. Автомобиль перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь на 13 сентября на трассе возле Умани Черкасской области в результате ДТП погибла трехлетняя девочка. Виновнику аварии объявили подозрение.